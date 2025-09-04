Muere Guillermo, comerciante atacado a balazos en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán

CULIACÁN._ Sin vida fue declarado Guillermo, el comerciante de un local de materiales para construcción que fue atacado a balazos durante la tarde de este jueves en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán.
El hombre, de 46 años de edad, se encontraba trabajando en el negocio cuando un grupo de civiles armados llegó y le disparó en repetidas ocasiones, para después emprender la huida y dejar a su víctima gravemente herida en el lugar.
La agresión armada se registró alrededor de las 14:30 horas, en las inmediaciones del bulevar Agricultores.
Tras el ataque, familiares transportaron al hombre en un vehículo particular hacia una clínica de la ciudad, donde personal médico lo recibió y le brindó el servicio especializado en el área de terapia intensiva, pues se reportaba en una condición grave de salud.
Dos horas después de su ingreso, los especialistas en la salud confirmaron el fallecimiento de Guillermo y la notificación a la autoridad competente para llevar a cabo las diligencias que corresponden.
Se espera que agentes de la Fiscalía General del Estado arriben al nosocomio para ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se aplicará la autopsia de ley.