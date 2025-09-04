Muere Guillermo, comerciante atacado a balazos en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán

CULIACÁN._ Sin vida fue declarado Guillermo, el comerciante de un local de materiales para construcción que fue atacado a balazos durante la tarde de este jueves en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán.

El hombre, de 46 años de edad, se encontraba trabajando en el negocio cuando un grupo de civiles armados llegó y le disparó en repetidas ocasiones, para después emprender la huida y dejar a su víctima gravemente herida en el lugar.

La agresión armada se registró alrededor de las 14:30 horas, en las inmediaciones del bulevar Agricultores.