Muere herido por explosión de artefacto en expendio de cerveza en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre que resultó con heridas de gravedad tras la detonación de un artefacto explosivo en un negocio de venta de cerveza, la noche del lunes, falleció la mañana de este martes en un centro médico de Mazatlán.

Personal de un hospital local confirmó el deceso de José Antonio “N”, de 52 años de edad, quien no sobrevivió al traumatismo severo provocado por la fuerza de la explosión.