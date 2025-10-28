Muere herido por explosión de artefacto en expendio de cerveza en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre que resultó con heridas de gravedad tras la detonación de un artefacto explosivo en un negocio de venta de cerveza, la noche del lunes, falleció la mañana de este martes en un centro médico de Mazatlán.
Personal de un hospital local confirmó el deceso de José Antonio “N”, de 52 años de edad, quien no sobrevivió al traumatismo severo provocado por la fuerza de la explosión.
José Antonio “N” fue una de las dos personas que resultaron lesionadas en el sitio tras el ataque con un artefacto explosivo registrado alrededor de las 19:50 horas del lunes 27 de octubre. El objetivo fue un establecimiento de venta de cerveza ubicado sobre la Avenida Múnich, casi esquina con la Calle Primera, en la Colonia Ampliación Valle de Urías.
Tras su muerte, peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al centro médico para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo, a fin de continuar con la investigación del hecho violento.