Muere hombre atacado a balazos en la Colonia Felipe Ángeles, en Culiacán

El hombre que fue atacado a balazos durante la noche del lunes en la Colonia Felipe Ángeles, al sur de Culiacán, perdió la vida en un hospital como consecuencia de sus heridas.

Luis Enrique “N”, de 49 años y de oficio carrocero, fue reportado sin vida aproximadamente a las 23:30 horas de este 4 de mayo.

Horas antes, fue víctima de una agresión a tiros sobre la Calle Rosendo G. Castro, entre las calles Constituyente Carlos Gracidas y Constituyente Natividad Macías.

Durante los hechos, recibió cinco heridas de bala, dos de ellas en el brazo derecho, una en el brazo izquierdo, otra en abdomen y tórax.

Los casquillos percutidos se encontraron regados sobre la calle, mismos que fueron asegurados por autoridades ministeriales para investigar el caso.