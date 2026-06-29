Muere hombre atropellado por camioneta en la carretera a Las Glorias, en Guasave

GUASAVE. _ Un hombre identificado como Horacio, de 55 años de edad, perdió la vida la noche del domingo 28 de junio tras ser atropellado por una camioneta sobre la carretera que conduce a la playa Las Glorias, a la altura de la sindicatura de Tamazula, en el municipio de Guasave.

De acuerdo con las autoridades, la víctima tenía su domicilio en la comunidad de El Papachal. El accidente fue reportado al número de emergencias alrededor de las 21:10 horas, en el entronque que conduce a la comisaría de Palos Verdes, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave.

Al arribar al sitio, elementos preventivos localizaron a Horacio tendido boca abajo sobre el carril de circulación de sur a norte. Vestía pantalón de mezclilla azul y camiseta roja.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindar auxilio; sin embargo, únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto. Posteriormente, los agentes acordonaron la zona para preservar la escena.

A pocos metros del cuerpo permanecía la unidad involucrada, una camioneta Toyota Tundra de doble cabina, color arena, con placas del estado de Sinaloa, la cual presentaba daños visibles en la parte frontal. En el lugar, una joven se identificó ante los policías como la conductora del vehículo al momento del accidente.

Más tarde, personal del Grupo Argos y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el procesamiento de la escena. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), mientras que la camioneta fue asegurada y enviada a la pensión municipal, donde quedó a disposición de la autoridad ministerial para el desarrollo de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.