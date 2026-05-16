$!Muere hombre atropellado por el bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán

Un hombre llamado José Guadalupe, de 55 años de edad y originario de la sindicatura de Costa Rica, perdió la vida durante la mañana de este sábado 16 de mayo, tras ser atropellado por el bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán.
Según información recabada, la víctima acudió a comprar material de mantenimiento en una ferretería del otro lado del bulevar, y fue atropellado al querer regresar hacia su vehículo en el estacionamiento de una plaza comercial.
El siniestro ocurrió a la altura de la colonia El Vallado, casi enfrente de una estación de Bomberos Culiacán, a las 9:20 horas aproximadamente.
De manera preliminar, se informó que el presunto responsable conducía un vehículo Chevrolet Spark color blanco, que circulaba en sentido poniente a oriente, y que se dio a la fuga tras el siniestro.
A pesar de que arribaron socorristas a la escena, el hombre salió volando por varios metros y perdió la vida de manera instantánea.
Su cuerpo quedó tendido por el carril poniente a oriente, motivo por el cual fue cerrado por agentes de Tránsito Municipal y el Ejército Mexicano.
La circulación por el bulevar Emiliano Zapata quedó reducida solamente al carril desnivel de sentido poniente a oriente, y a dos de tres carriles de sentido oriente a poniente, mientras peritos de Fiscalía General del Estado realizan las diligencias en el lugar, y retiran el cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense.