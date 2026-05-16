$!Muere hombre atropellado por el bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán

Un hombre llamado José Guadalupe, de 55 años de edad y originario de la sindicatura de Costa Rica, perdió la vida durante la mañana de este sábado 16 de mayo, tras ser atropellado por el bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán.

Según información recabada, la víctima acudió a comprar material de mantenimiento en una ferretería del otro lado del bulevar, y fue atropellado al querer regresar hacia su vehículo en el estacionamiento de una plaza comercial.

El siniestro ocurrió a la altura de la colonia El Vallado, casi enfrente de una estación de Bomberos Culiacán, a las 9:20 horas aproximadamente.