Muere hombre atropellado sobre la carretera en ejido El Realito, en Culiacán

El occiso fue reconocido como Sabino “N”, de 50 años de edad, oriundo de Oaxaca; presunto responsable huyó de la escena
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
23/12/2025 22:21
La noche de este martes perdió la vida un hombre tras ser atropellado sobre la carretera Culiacán-Mazatlán, en el tramo Culiacán-Eldorado, cerca del ejido El Realito, al sur de la capital.

El occiso fue identificado en el sitio como Sabino “N”, de 50 años de edad, oriundo del Estado de Oaxaca y con domicilio temporal en Sinaloa.

Los hechos se registraron cerca de las 19:00 horas, cuando la víctima trató de cruzar la vialidad y fue atropellado por un vehículo sin identificar, ya que el presunto responsable huyó de la escena.

Conductores reportaron el hecho al número de emergencias, lo que movilizó a agentes de Guardia Nacional, quienes confirmaron el deceso.

La zona fue acordonada para preservar indicios y permitir el trabajo de peritos de la Fiscalía General del Estado, mientras que agentes investigadores iniciaron las diligencias correspondientes.

