Muere hombre baleado en Chulavista, Culiacán, tras 19 días hospitalizado

CULIACÁN. _ Un hombre que fue agredido a balazos el pasado 10 de septiembre en el fraccionamiento Chulavista, al sur de Culiacán, falleció la noche del martes tras permanecer 19 días internado en un hospital de la capital sinaloense.

La víctima, identificada como Jesús Adrián, de 32 años, ingresó a la unidad médica con una herida producida por proyectil de arma de fuego en el abdomen.