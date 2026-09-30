Muere hombre baleado en Chulavista, Culiacán, tras 19 días hospitalizado

CULIACÁN. _ Un hombre que fue agredido a balazos el pasado 10 de septiembre en el fraccionamiento Chulavista, al sur de Culiacán, falleció la noche del martes tras permanecer 19 días internado en un hospital de la capital sinaloense.
La víctima, identificada como Jesús Adrián, de 32 años, ingresó a la unidad médica con una herida producida por proyectil de arma de fuego en el abdomen.
De acuerdo con la información recabada, la agresión ocurrió sobre la calle Juan M. Bandera, entre Rubén Martí y Las Torres. Tras quedar lesionado, el hombre fue auxiliado por sus familiares, quienes lo llevaron inicialmente a la Cruz Roja de Leyva Solano antes de su traslado definitivo al centro hospitalario donde se reportó su deceso.
Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del deceso y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para realizar los estudios correspondientes antes de ser entregado a sus familiares.