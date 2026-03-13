Muere hombre baleado en departamentos de Buena Vista, Culiacán

CULIACÁN. _ Tras varias horas de atención médica, la mañana de este viernes falleció un hombre que fue agredido con proyectiles de arma de fuego el pasado jueves, en un departamento de la colonia Buena Vista, en el sector Riberas de Tamazula, al oriente de la capital sinaloense.
La víctima fue identificada como Alexander “N”, de 33 años de edad y originario del estado de Guanajuato, quien sufrió una lesión por impacto de bala en la región craneal.
De acuerdo con los reportes, personas armadas ingresaron de manera violenta al complejo habitacional donde residía la víctima. En el sitio, Alexander “N” fue golpeado y posteriormente herido de gravedad por los disparos efectuados en su contra.
Luego del hecho, el joven fue trasladado a un hospital de la ciudad para recibir cuidados intensivos. Por su parte, elementos del Ejército Mexicano acudieron al inmueble para resguardar la escena e iniciar con las diligencias correspondientes.