Muere hombre baleado en departamentos de Buena Vista, Culiacán

CULIACÁN. _ Tras varias horas de atención médica, la mañana de este viernes falleció un hombre que fue agredido con proyectiles de arma de fuego el pasado jueves, en un departamento de la colonia Buena Vista, en el sector Riberas de Tamazula, al oriente de la capital sinaloense.

La víctima fue identificada como Alexander “N”, de 33 años de edad y originario del estado de Guanajuato, quien sufrió una lesión por impacto de bala en la región craneal.