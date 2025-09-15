Muere hombre baleado en expendio de cerveza en Villa Juárez, Navolato

CULIACÁN. _ Luego de permanecer cuatro días hospitalizado, Jaime Eduardo perdió la vida la mañana de este lunes 15 de septiembre en un hospital de Navolato, tras ser atacado a balazos en un expendio de cerveza en la sindicatura de Villa Benito Juárez.

El ataque se registró alrededor de las 12:30 horas del pasado jueves 11 de septiembre, en las inmediaciones de la colonia Las Cañitas, sobre la carretera conocida como “La 20”.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba dentro del establecimiento cuando fue sorprendido por al menos un hombre armado, quien le disparó en repetidas ocasiones para luego huir con rumbo desconocido. Hasta el momento, no se ha confirmado si Jaime Eduardo era cliente del negocio o si trabajaba en el lugar.

Tras el atentado, testigos dieron aviso al número de emergencias 9-1-1. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, lograron estabilizar al herido y lo trasladaron de inmediato a un hospital de la región, donde permaneció internado en estado grave.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la víctima falleció durante la mañana del lunes. Elementos de la Fiscalía General del Estado fueron notificados del deceso y acudieron al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).