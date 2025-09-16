Muere hombre baleado en la carretera México 15 cerca de Pericos, Mocorito

MOCORITO. _ Un hombre con heridas de arma de fuego fue localizado con vida la mañana de este martes 16 de septiembre, a un costado de la carretera internacional México 15, a la altura del kilómetro 54, cerca de la sindicatura de Pericos, en el municipio de Mocorito.

El hallazgo se registró alrededor de las 5:15 horas, cuando automovilistas que circulaban por la zona observaron al hombre herido y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja de Pericos acudieron al sitio e intentaron trasladar al lesionado a un centro médico; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el hombre falleció a bordo de la ambulancia.

La víctima, quien presentaba al menos un impacto de bala, no portaba documentos de identificación. Al momento del hallazgo vestía pantalón de mezclilla y tenis negros.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo.