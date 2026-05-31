Muere hombre cuando cuidaba un remolque en el Ejido, Plan de San Luis, Ahome

LOS MOCHIS._ Lo que parecía un domingo tranquilo en el ejido Plan de San Luis, perteneciente a la sindicatura Central de este municipio, se tornó en tragedia luego de que un hombre perdiera la vida de forma súbita en plena vía pública.

El deceso, ocurrido este 31 de mayo, alertó a los habitantes del sector, quienes presenciaron cómo la víctima se desplomó sin motivo aparente.

El hoy occiso fue identificado por las autoridades como Jaime “I”, de 53 años de edad, quien tenía su domicilio en la comunidad de Bachomobampo 1.

De acuerdo con la información recabada, Jaime se encontraba en las calles del ejido custodiando un remolque propiedad de sus familiares. Se informó que él se había quedado a cargo de vigilar la unidad mientras sus parientes se trasladaban temporalmente a otra comunidad.

Fue durante esta espera cuando sobrevino la tragedia. Vecinos del asentamiento relataron que el hombre de 53 años cayó pesadamente al suelo. Al notar que pasaban los minutos y no lograba reincorporarse, los lugareños se acercaron para intentar ayudarlo y llamaron de inmediato al número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Los Mochis, arribaron rápidamente al sitio para brindarle los primeros auxilios. Lamentablemente, solo pudieron certificar que Jaime ya no contaba con signos vitales, presuntamente víctima de un paro cardiorrespiratorio o una complicación de salud fulminante.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome (SSPC) hicieron acto de presencia para tomar nota de los hechos y procedieron a acordonar el área, evitando que la escena fuera alterada.

Al descartarse que se tratará un hecho violento, se solicitó la presencia del personal de una casa funeraria de guardia de la ciudad de Los Mochis.

Finalmente, los trabajadores funerarios procedieron a levantar el cadáver para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley correspondiente que determinará la causa exacta de esta lamentable y repentina