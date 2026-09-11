Muere hombre de 53 años tras ser atropellado en carretera a Estación Bamoa, Guasave

GUASAVE. _ Un hombre identificado como Ernesto, de 53 años y vecino de la comunidad Cruz Blanca, perdió la vida tras ser atropellado la noche del jueves sobre la carretera que conduce a Estación Bamoa, en este municipio. A pesar de la atención inmediata, llegó sin signos vitales al hospital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, informó que el percance ocurrió cerca de las 21:00 horas. Ernesto se encontraba en la zona de la carretera frente a su comunidad, al parecer intentando cruzar la vía, cuando fue golpeado por un automóvil. El conductor, en lugar de detenerse se dio a la fuga con rumbo desconocido, por lo que hasta ahora se desconocen las características del vehículo que lo embistió.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente al lugar del accidente y encontraron a Ernesto con lesiones graves en la espalda y una pierna, lo que ameritó su traslado urgente a las instalaciones del IMSS Bienestar en Guasave. Sin embargo, al llegar al nosocomio, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos de vida. La causa del fallecimiento se determinó preliminarmente por shock hipovolémico y traumatismos graves producto del impacto.

Las autoridades dieron fe de lo ocurrido. Personal de la Fiscalía General del Estado y peritos tomaron conocimiento del caso, y posteriormente abrieron una carpeta de investigación del caso, ordenando el levantamiento del cuerpo y ordenaron su traslado a una casa funeraria local para la práctica de la necropsia de ley.