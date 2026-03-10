$!Muere hombre en choque múltiple cerca de caseta El Pisal

CULIACÁN. _ Un choque múltiple registrado la tarde de este martes en las inmediaciones de la caseta de cobro El Pisal cobró la vida de un hombre adulto, tras el fuerte impacto entre un tráiler y dos vehículos particulares. El percance ocurrió en los carriles de circulación de norte a sur, aproximadamente a 50 metros de la infraestructura de cobro. En el sitio quedaron involucrados un tractocamión, un automóvil Mustang de color negro y una camioneta Ford Ranger blanca.

De acuerdo con reportes de las corporaciones de seguridad, la víctima, identificado como Cristian de 33 años de edad, vestía camisa de manga larga azul oscuro, pantalón de mezclilla azul y botas café. Según versiones recabadas en el lugar, el vehículo Mustang estaba parado por el carril norte a sur, con su conductor a pie, y la camioneta blanca detrás de este.

Presuntamente, el tráiler impactó por detrás a la camioneta blanca, y posteriormente esta colisionó contra el coche deportivo y su propietario, quien perdió la vida al instante.

El cuerpo fue localizado sobre la cinta asfáltica, por lo que fue necesario el cierre parcial de la circulación por parte de elementos de la Guardia Nacional, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Testigos del incidente señalaron que en el horario del siniestro el flujo vehicular es intenso, factor que pudo incidir en la gravedad de la colisión.