Muere hombre en Culiacán tras ataque a balazos frente al basurón municipal

CULIACÁN._ Un hombre murió en un hospital de Culiacán durante la noche del sábado 9 de mayo, tras ser herido en un ataque a balazos en las inmediaciones del basurón municipal.

El occiso, identificado como Liborio “N”, de aproximadamente 50 años de edad, fue víctima de una agresión cerca del sector La Pitahayita en el transcurso de la tarde-noche, al parecer afuera de su domicilio.

Inicialmente se reportó grave y llevado de urgencias a un centro de salud, donde permaneció un par de horas hospitalizado.

Sin embargo, alrededor de las 22:00 horas, personal médico confirmó su deceso.

El presunto responsable habría sido un sujeto solitario, quien se aproximó a disparar directamente contra la víctima.