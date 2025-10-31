Seguridad
Muere hombre en hospital tras agresión a balazos en Villa Juárez, Navolato

Álvaro perdió la vida en una unidad médica de Navolato tras ser atacado con disparos de arma de fuego en circunstancias que las autoridades aún no precisan. La víctima fue auxiliada en Villa Juárez y trasladada al hospital
NAVOLATO. _ Un hombre identificado como Álvaro perdió la vida en una unidad médica del municipio de Navolato, luego de haber resultado gravemente herido por una agresión armada durante la madrugada de este viernes.

La víctima, quien presentaba heridas de proyectil de arma de fuego, fue auxiliada de emergencia en la sindicatura de Villa Juárez por paramédicos de la Cruz Roja. El personal de auxilio lo trasladó a un hospital de la cabecera municipal, donde falleció mientras recibía atención.

Hasta el momento, las corporaciones de seguridad no han determinado las circunstancias en las que se dio la agresión ni el sitio preciso donde fue atacado. Las autoridades informaron que no se ha precisado el móvil del homicidio ni hay personas detenidas por el hecho.

Tras notificarse el deceso, elementos de distintas corporaciones acudieron al hospital. Agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias de ley correspondientes, y una vez concluidas, ordenaron que el cuerpo fuera trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanece bajo resguardo del Ministerio Público.

