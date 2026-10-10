Muere hombre en hospital tras ser perseguido en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán

Luego de ser perseguido y lesionado ayer en la colonia Díaz Ordaz, de Culiacán, un hombre falleció horas después en el hospital.

El occiso fue identificado por las autoridades como Lenin Raúl, de 38 años de edad.

El ataque se registró el viernes alrededor del mediodía, cuando la víctima transitaba a bordo de un automóvil Nissan March de color blanco sobre la avenida Constituyente Ciro Ceballos.

Al llegar al tramo ubicado entre las calles Luis G. Basurto y Alfonso Cabrera, fue interceptado y perseguido por sujetos armados.

En un intento por resguardarse de la agresión, el conductor descendió de la unidad a un costado de un canal pluvial; sin embargo, los agresores le dieron alcance y le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Tras el ataque, fue trasladado a bordo de un vehículo privado hacia el hospital más cercano.

Sin embargo, se confirmó su deceso pocos después de su ingreso.