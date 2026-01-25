Seguridad
Muere hombre en hospital tras sufrir un infarto luego ser despojado de su moto en Mazatlán

El despojo se reportó en el cruce de las avenidas Manuel J. Clouthier y Del Sol, a la altura del fraccionamiento San Fernando
Noroeste/Redacción
25/01/2026 21:02
MAZATLÁN._ Un hombre murió en el Hospital General luego de sufrir un paro cardíaco, tras ser despojado de su motocicleta por hombres que le apuntaron con una pistola.

El despojo se reportó a las 18:00 horas, en el cruce de las avenidas Manuel J. Clouthier y Del Sol, a la altura del fraccionamiento San Fernando.

Según versiones en el lugar, hombres armados a bordo de una motocicleta interceptaron a un motociclista en el mencionado cruce y tras cerrarle el paso y amagarlo con una pistola, lo despejaron de su unidad y se dieron a la fuga.

La amarga experiencia le causó una fuerte impresión al motociclista, al grado de sufrir un infarto cuando reportaba el hecho a Policías Municipales que recaban información.

Al verlo desvanecerse frente a ellos, los uniformados procedieron a aplicar la técnica de Respiración Cardio Pulmonar (RCP), para mantenerlo con vida hasta la llegada de Paramédicos.

Personal de sanidad de una patrulla del Ejército se unió a los esfuerzos por reanimar al hombre infartado, el cual recobró el pulso y fue trasladado al Hospital General por Paramédicos del Grupo Cobras, pero en el traslado volvió a caer en paro y fue declarado sin vida al llegar al nosocomio.

El fallecido fue identificado por sus familiares como Guillermo “N”, de 37 años de edad.

