$!Muere hombre en hospital tras sufrir un infarto luego ser despojado de su moto en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre murió en el Hospital General luego de sufrir un paro cardíaco, tras ser despojado de su motocicleta por hombres que le apuntaron con una pistola.

El despojo se reportó a las 18:00 horas, en el cruce de las avenidas Manuel J. Clouthier y Del Sol, a la altura del fraccionamiento San Fernando.

Según versiones en el lugar, hombres armados a bordo de una motocicleta interceptaron a un motociclista en el mencionado cruce y tras cerrarle el paso y amagarlo con una pistola, lo despejaron de su unidad y se dieron a la fuga.