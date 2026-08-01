$!Muere hombre en Plazuela Obregón, a un costado de Catedral, en Culiacán

Un hombre de 47 años perdió la vida la mañana de este sábado en la Plazuela Obregón, a un costado de Catedral de Culiacán, luego de pasar la noche en este punto junto a un familiar mientras buscaban apoyo para encontrar un lugar donde permanecer en la ciudad.
La víctima fue identificada como Jesús Alberto, originario de Badiraguato, quien había llegado a Culiacán desde hace aproximadamente dos meses debido a que requería atención médica en el Hospital General, ubicado sobre la carretera a Imala.
De acuerdo con el testimonio de un familiar, durante este tiempo permanecieron en la ciudad con apoyo de unas personas que les permitieron quedarse en su vivienda; sin embargo, debido a la situación de salud de Jesús Alberto y ante la necesidad de continuar en Culiacán para sus atenciones médicas, decidieron buscar otro espacio donde permanecer.
Señalaron que alrededor de las 18:40 horas del viernes 31 de julio una trabajadora del Ayuntamiento de Culiacán se percató de la situación y realizó un reporte al DIF Municipal para buscarles un lugar; sin embargo, según el familiar, la ayuda no llegó y tuvieron que pasar la noche en la zona de la Plazuela Obregón, pese a las fuertes lluvias que se registraron.
Jesús Alberto permaneció en una silla de ruedas, ya que, de acuerdo con su familiar, había perdido fuerza en sus piernas y requería de este apoyo para movilizarse.
Durante la mañana de este sábado, el familiar salió a comprar comida y al regresar se percató de que Jesús Alberto no reaccionaba. Al revisarlo, confirmó que ya no presentaba signos vitales.
Personal de Cruz Roja acudió al sitio y confirmó el fallecimiento.
Posteriormente arribaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y acordonar el área.