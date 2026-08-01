$!Muere hombre en Plazuela Obregón, a un costado de Catedral, en Culiacán

Un hombre de 47 años perdió la vida la mañana de este sábado en la Plazuela Obregón, a un costado de Catedral de Culiacán, luego de pasar la noche en este punto junto a un familiar mientras buscaban apoyo para encontrar un lugar donde permanecer en la ciudad.

La víctima fue identificada como Jesús Alberto, originario de Badiraguato, quien había llegado a Culiacán desde hace aproximadamente dos meses debido a que requería atención médica en el Hospital General, ubicado sobre la carretera a Imala.

De acuerdo con el testimonio de un familiar, durante este tiempo permanecieron en la ciudad con apoyo de unas personas que les permitieron quedarse en su vivienda; sin embargo, debido a la situación de salud de Jesús Alberto y ante la necesidad de continuar en Culiacán para sus atenciones médicas, decidieron buscar otro espacio donde permanecer.