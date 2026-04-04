$!Muere hombre en volcadura en la carretera a Cachoana, en Ahome

AHOME._ Un hombre perdió la vida en una aparatosa volcadura registrada sobre la carretera que conecta con las comunidades de Tosalibampo y Cachoana durante la mañana de este sábado de 4 de abril, durante los festejos de Semana Santa.

El trágico accidente tuvo lugar en la sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo). De acuerdo con los reportes oficiales preliminares, el hoy occiso es un hombre de alrededor de 30 años de edad, cuyos datos generales permanecen hasta el momento en calidad de desconocidos.

Se estableció que la víctima circulaba en dirección al sur a bordo de una vagoneta marca Volkswagen, línea Tiguan, de color gris de modelo reciente, la cual portaba con placas de circulación del estado de Sinaloa.

Los primeros informes por parte de las autoridades, indican que al tomar una de las curvas de la rúa estatal, el conductor no logró mantener el dominio del volante, por lo cuál la unidad motriz salió de la cinta asfáltica y dio varias volteretas hasta quedar volcada a la orilla del camino.

Fueron otros automovilistas que transitaban por la zona quienes, al percatarse de la camioneta destrozada, dieron aviso inmediato a los números de emergencia 911. Minutos después, arribaron paramédicos asignados al municipio de Ahome, quienes se aproximaron para brindarle los primeros auxilios al conductor; sin embargo, solo pudieron confirmar que el joven ya no contaba con signos vitales debido a las severas lesiones sufridas durante el impacto.