Muere hombre herido tras resistirse a robo de vehículo en Culiacán

Tras permanecer nueve días bajo cuidados médicos en un hospital de esta ciudad, un hombre que resultó herido de bala al oponerse al robo de su vehículo falleció la tarde del domingo 28 de diciembre.

La víctima fue identificada como Arnoldo “N”, de 48 años de edad y con domicilio en La Primavera. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de diciembre, cuando circulaba en una camioneta Chevrolet Tahoe y fue interceptado por civiles armados en la intersección de los bulevares Jesús Kumate y de los Ganaderos, en las inmediaciones de la Feria Ganadera.