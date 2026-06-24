Muere hombre originario de Michoacán tras ser arrollado por el tren en el sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Un trabajador originario del estado de Michoacán perdió la vida la noche de este martes tras ser arrollado por el ferrocarril en las inmediaciones de la Feria Ganadera y el sector Barrancos, al sur de la capital sinaloense.

La víctima, identificada por sus compañeros de labor como Joel “N”, de 39 años de edad, era nativo de la comunidad de San Matías El Grande, Michoacán, y se dedicaba a la pintura de macetas de barro para su posterior venta.

De acuerdo con los testimonios recabados en el sitio, Joel “N” se distanció por unos momentos del punto donde se encontraba trabajando. Al notar su ausencia prolongada, sus compañeros iniciaron una búsqueda en los alrededores.

Minutos más tarde, el cuerpo fue localizado sobre las vías del tren con una de sus extremidades mutilada. Se presume que el deceso ocurrió al paso del convoy, el cual continuó su trayecto ordinario sin detenerse.

El hecho fue notificado a las corporaciones de seguridad durante la noche. Elementos del Ejército Mexicano arribaron como primeros respondientes para resguardar el perímetro y confirmar la ausencia de signos vitales.

Posteriormente, personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los exámenes que marca la ley.