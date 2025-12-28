Muere hombre que se resistió a robo de vehículo al sur de Culiacán

Este domingo se reportó la muerte de Arnoldo “N”, de 48 años, identificado como el hombre atacado a balazos tras resistirse a un robo de vehículo por el bulevar Jesús Kumate, al sur de Culiacán.

Arnoldo “N” fue internado a un hospital, pero tras nueve días de atención médica, perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

Los hechos en que resultó afectado corresponden al pasado 19 de diciembre, en la intersección del bulevar Jesús Kumate con el bulevar de Las Torres, cerca de la Feria Ganadera.

Según información del momento, el hombre se opuso a un despojo de vehículo, motivo por el que le dispararon, y respondieron al hecho elementos del Ejército Mexicano que estaban cerca de la escena.

El ataque al conductor derivó en un intercambio de disparos entre militares y civiles armados, que dejó como saldo a un presunto agresor detenido y al menos cinco automóviles dañados.

Asimismo, en el lugar las autoridades aseguraron un arma larga y un vehículo supuestamente ligado a la agresión contra el automovilista.