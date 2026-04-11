$!Muere hombre tras agresión a balazos en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre, aún sin identificar, fue atacado a tiros y murió de manera instantánea entre las calles de la colonia Guadalupe Victoria, durante la tarde de este sábado al suroriente de Culiacán.

Hasta el momento no se han revelado mayores datos sobre el occiso, únicamente se conoce que es un adulto de entre 40 y 50 años.

El homicidio ocurrió sobre la calle Licenciado Jesús Ureta Gaxuma, entre las calles Fray Andrés Tello y la avenida Antonio Nakayama, aproximadamente a las 16:15 horas de este 11 de abril.

La persona cayó tendida sobre la banqueta a un costado de un vehículo Nissan de modelo antiguo, color blanco, que estaba estacionado en la zona.