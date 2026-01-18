Muere hombre tras ataque a balazos en el sector El Barrio, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre que fue agredido a tiros cerca de una plaza comercial del sector El Barrio perdió la vida durante la madrugada de este domingo, mientras recibía atención médica en una clínica privada de Culiacán.

La víctima fue identificada por sus familiares como Juan Pablo “N”, de 47 años de edad.

De acuerdo con los reportes, tras resultar herido por disparos de arma de fuego, el hombre logró llegar por sus propios medios a un centro médico particular para ser atendido.

Se reporta que el ataque ocurrió la noche del sábado, sin embargo, no se dieron a conocer más detalles sobre el hecho.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el fallecimiento de Juan Pablo fue confirmado alrededor de las 05:00 horas y notificado a las líneas de emergencia 911, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad para verificar el deceso.

Posteriormente, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes y recabar la información necesaria, la cual fue integrada a la carpeta de investigación por este hecho violento.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde quedó bajo resguardo del Ministerio Público, en espera de que los familiares realicen los trámites legales para su identificación y entrega.