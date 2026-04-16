$!Muere hombre tras ataque a balazos en la colonia Felipe Ángeles, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre identificado como Christian Francisco perdió la vida este jueves en una clínica de Mazatlán a la ingresó con impactos de bala, tras un ataque armado en la colonia Felipe Ángeles.
Las detonaciones de arma de fuego se reportaron a la 20:45 horas, indicando la esquina conformada por la avenida Acapulco y la calle Pablo Íñiguez.
Se desconocen detalles del atentado, pero al parecer, Christian se encontraba sobre la acera de una casa color blanca cuando los atacantes le dispararon en múltiples ocasiones.
Vecinos del lugar solicitaron una ambulancia al ver al hombre tirado a ras de la banqueta y fueron socorristas de Cruz Roja quienes llegaron al lugar y lo trasladaron de urgencia a una clínica particular, donde media hora después fue declarado sin vida.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley en el lugar del atentado y también dieron fe del deceso en la clínica.
El occiso tenía 34 años de edad.