$!Muere hombre tras ataque a balazos en la colonia Felipe Ángeles, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre identificado como Christian Francisco perdió la vida este jueves en una clínica de Mazatlán a la ingresó con impactos de bala, tras un ataque armado en la colonia Felipe Ángeles.

Las detonaciones de arma de fuego se reportaron a la 20:45 horas, indicando la esquina conformada por la avenida Acapulco y la calle Pablo Íñiguez.

Se desconocen detalles del atentado, pero al parecer, Christian se encontraba sobre la acera de una casa color blanca cuando los atacantes le dispararon en múltiples ocasiones.