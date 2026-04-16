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Violencia

Muere hombre tras ataque a balazos en la colonia Felipe Ángeles, en Mazatlán

Christian Francisco fue trasladado herido este jueves a una clínica particular, donde minutos después se confirmó su deceso
Noroeste/Redacción
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16/04/2026 22:28
16/04/2026 22:28

MAZATLÁN._ Un hombre identificado como Christian Francisco perdió la vida este jueves en una clínica de Mazatlán a la ingresó con impactos de bala, tras un ataque armado en la colonia Felipe Ángeles.

Las detonaciones de arma de fuego se reportaron a la 20:45 horas, indicando la esquina conformada por la avenida Acapulco y la calle Pablo Íñiguez.

Se desconocen detalles del atentado, pero al parecer, Christian se encontraba sobre la acera de una casa color blanca cuando los atacantes le dispararon en múltiples ocasiones.

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Vecinos del lugar solicitaron una ambulancia al ver al hombre tirado a ras de la banqueta y fueron socorristas de Cruz Roja quienes llegaron al lugar y lo trasladaron de urgencia a una clínica particular, donde media hora después fue declarado sin vida.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley en el lugar del atentado y también dieron fe del deceso en la clínica.

El occiso tenía 34 años de edad.

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