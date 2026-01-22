Muere hombre tras ataque a balazos en la Rubén Jaramillo, en Culiacán

Un hombre murió en un hospital durante la tarde de este jueves tras ser víctima de un ataque a balazos cuando se encontraba en la colonia Rubén Jaramillo, al norte de Culiacán.

La víctima del ataque fue reconocida como José Fredy “N”, de 45 años de edad, quien resultó agredido cerca de las 17:30 horas de este 22 de enero.

La víctima fue llevada de urgencia a un centro de salud de la ciudad, pero personal médico confirmó su muerte horas después.

Hasta el momento no se han revelado detalles respecto a cómo se suscitó la agresión.

Autoridades ministeriales y de seguridad arribaron al nosocomio para dar fe del asesinato e iniciar con las indagatorias.