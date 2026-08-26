Muere hombre tras ataque a balazos en Sataya, Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre vecino de la comunidad de El Castillo perdió la vida luego de ser herido con proyectiles de arma de fuego durante una agresión registrada en la sindicatura de Sataya, en el municipio de Navolato, la noche del martes 25 de agosto.

La víctima fue identificada por las autoridades como Jesús Alexis, de aproximadamente 30 años de edad.

Tras el hecho violento, el lesionado fue trasladado de emergencia al Hospital de Navolato para recibir atención médica. Sin embargo, minutos después del ingreso, el personal del nosocomio confirmó su fallecimiento a causa de la gravedad de las heridas.

Corporaciones de seguridad acudieron al centro hospitalario para recabar la primera información sobre lo sucedido y resguardar el área.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer el caso, mientras que el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense para realizar los estudios que establece la ley y posteriormente ser entregado a sus familiares.