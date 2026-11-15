$!Muere hombre tras ataque a tiros en la colonia Esthela Ortiz, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre que permanece sin identificar perdió la vida en un hospital de Culiacán, luego de ser víctima de un ataque a balazos durante la madrugada de este domingo en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al sur de la ciudad. La agresión fue reportada a las autoridades aproximadamente a las 03:30 de este 15 de noviembre, sin embargo, el hombre habría sido trasladado al hospital hasta las 05:30 horas.

La demora se habría debido a que inicialmente las corporaciones no encontraron a la persona en el punto señalado en la denuncia, y ante la insistencia del llamado al número de emergencias, continuaron la búsqueda. Presuntamente, una patrulla de la Secretaría de la Defensa Nacional llegó primero al punto, pero se retiró sin auxiliar al herido, y minutos después unos elementos de la Policía Estatal arribaron y realizaron los protocolos correspondientes.