Muere hombre tras ataque armado en colonia Vista Hermosa, en Culiacán

La tarde de este martes murió asesinado a balazos un hombre identificado como Aldo Antonio “N”, tras un ataque armado en la colonia Vista Hermosa, al sur de Culiacán.

El hecho se reportó cerca de las 16:30 horas, sobre la calle San Antonio, entre Magnolias y el bulevar Agricultores, al suroriente de la ciudad.

La víctima fue interceptada en dicha zona, donde recibió varios disparos de arma de fuego y fue trasladada de urgencias a un hospital en un vehículo particular.

Sin embargo, momentos después perdió la vida mientras recibía atención médica.

El sitio del ataque fue acordonado por el Ejército Mexicano, y peritos de la Fiscalía General del Estado realizan las diligencias correspondientes para investigar el caso.