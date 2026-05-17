Muere hombre tras ataque armado en la colonia Independencia, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Ernesto Rafael, de 38 años y vecino de la colonia Independencia, falleció en un hospital tras haber resultado herido durante un ataque armado registrado la noche del sábado 16 de mayo en Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 23:00 horas entre las avenidas Constituyente Alberto Terrones y Constituyente Carlos María Esquerro, en el sector donde radicaba la víctima.

Tras el reporte sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego, elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron al hombre gravemente herido.

Paramédicos lo trasladaron de emergencia a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, murió durante la madrugada de este domingo debido a la gravedad de sus heridas.

Hasta el momento no se han dado a conocer versiones oficiales sobre cómo ocurrió la agresión o cuántas personas participaron en el ataque.

La zona donde fue localizado el herido quedó acordonada por las autoridades debido a la presencia de indicios balísticos relacionados con el atentado.

Elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y continuarán con las investigaciones para esclarecer el caso.