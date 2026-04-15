$!Muere hombre tras ataque en autolavado de Villa Colonial, en Culiacán

Un hombre perdió la vida tras resultar herido por disparos de arma de fuego durante un ataque registrado la tarde de este miércoles 15 de abril en un autolavado de la colonia Villa Colonial, en el sector Barrancos de Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 17:40 horas en el cruce del bulevar Benjamín Hill y la calle Grecia, donde vecinos alertaron sobre detonaciones.

Debido a la cercanía con una institución educativa, se informó de manera preliminar que algunos estudiantes permanecieron resguardados al interior de un plantel que se encuentra próximo al lugar.