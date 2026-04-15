$!Muere hombre tras ataque en autolavado de Villa Colonial, en Culiacán

Un hombre perdió la vida tras resultar herido por disparos de arma de fuego durante un ataque registrado la tarde de este miércoles 15 de abril en un autolavado de la colonia Villa Colonial, en el sector Barrancos de Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 17:40 horas en el cruce del bulevar Benjamín Hill y la calle Grecia, donde vecinos alertaron sobre detonaciones.
Debido a la cercanía con una institución educativa, se informó de manera preliminar que algunos estudiantes permanecieron resguardados al interior de un plantel que se encuentra próximo al lugar.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron a un hombre herido dentro del negocio de lavado de autos, por lo que solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia. Refirieron que presenta al menos cinco heridas de bala.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria al herido y posteriormente lo trasladaron en ambulancia a un hospital para recibir atención médica especializada. Más tarde se reportó que perdió la vida.
Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de la víctima.
La zona fue acordonada por las autoridades, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.
En ese mismo autolavado donde se dieron los hechos este miércoles ya se había registrado otro ataque armado durante las primeras semanas del presente año, en el que una persona perdió la vida.