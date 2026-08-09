$!Muere hombre tras caer con su camioneta a un dren en La Palma, Navolato

Un hombre a bordo de su camioneta murió tras caer dentro de un dren de aguas residuales en la sindicatura Villa Ángel Flores “La Palma”, en Navolato, durante la mañana de este domingo. Hasta el momento no se ha establecido la identidad de la víctima, aunque familiares acudieron al lugar y lo reconocieron ante las autoridades; únicamente se confirmó que se trata de un adulto.

Aproximadamente a las 11:00 horas de este 9 de agosto, conductores alertaron a los cuerpos de auxilio sobre una camioneta volcada al interior de las aguas del afluente, lo que movilizó a las corporaciones. Personal de bomberos y Protección Civil maniobraron y lograron rescatar el cuerpo de la víctima del interior del automóvil, sin embargo, informaron sobre el deceso.