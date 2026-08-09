$!Muere hombre tras caer con su camioneta a un dren en La Palma, Navolato

Un hombre a bordo de su camioneta murió tras caer dentro de un dren de aguas residuales en la sindicatura Villa Ángel Flores “La Palma”, en Navolato, durante la mañana de este domingo.
Hasta el momento no se ha establecido la identidad de la víctima, aunque familiares acudieron al lugar y lo reconocieron ante las autoridades; únicamente se confirmó que se trata de un adulto.
Aproximadamente a las 11:00 horas de este 9 de agosto, conductores alertaron a los cuerpos de auxilio sobre una camioneta volcada al interior de las aguas del afluente, lo que movilizó a las corporaciones.
Personal de bomberos y Protección Civil maniobraron y lograron rescatar el cuerpo de la víctima del interior del automóvil, sin embargo, informaron sobre el deceso.
Al lugar se trasladaron policías de Tránsito y el Ejército Mexicano para acordonar y preservar indicios, así como para tomar parte del hecho, y solicitaron una grúa de una empresa para apoyar en el remolque de la camioneta.
El siniestro ocurrió en el mismo dren donde un padre y su hijo, Jesús Irán y Jesús, fallecieron en diciembre de 2025 al caer durante la madrugada.