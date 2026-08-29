$!Muere hombre tras caer del séptimo piso de un hotel en Tres Ríos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre de 37 años murió la noche de este sábado tras caer desde el séptimo piso de un hotel ubicado en el sector Tres Ríos, en Culiacán.

La persona fue identificada como Rogelio Alfonso, quien tenía domicilio en el municipio de Ahome.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre había llegado durante la noche al establecimiento y se hospedó.

Posteriormente, por causas que aún no han sido establecidas, cayó desde el séptimo piso hasta el área del sótano del inmueble, donde fue localizado sin vida.