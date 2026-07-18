Muere hombre tras presunto ataque en la colonia 13 de Septiembre, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre murió en un hospital de Escuinapa después de haber sido presuntamente atacado a balazos en la colonia 13 de septiembre.

La víctima fue identificada como Luis Alonso “N”, de 42 años y con domicilio en la colonia Centro.

El hecho fue reportado a las 14:54 horas de este sábado e indicaba un hombre herido en la colonia en mención, quien al parecer estaba acompañando a familiares.

Estos decidieron llevarse a la persona a recibir atención médica antes de la llegada de cuerpos de auxilio, sin embargo, perdió la vida al llegar al nosocomio.

Autoridades reportaron que en el lugar del ataque localizaron cinco casquillos y una ojiva.