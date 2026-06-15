$!Muere hombre tras recibir descarga eléctrica, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica dentro de una subestación eléctrica en un estacionamiento de una tienda comercial, ubicada por la avenida Ejército Mexicano, enseguida de una funeraria, la tarde de este lunes 15 de junio.

Al lugar arribaron elementos de la Comisión Federal de Electricidad para cortar la energía eléctrica y poder rescatar el cuerpo del hombre.

También arribaron al lugar personal de Bomberos Mazatlán, Bomberos Veteranos, Protección Civil y Policía Municipal.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:30 horas cuando el hombre al parecer intentó hurtar el cableado.