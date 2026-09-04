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Violencia

Muere hombre tras ser atacado a balazos en taquería de Villa Unión, en Mazatlán

La víctima es trasladada a un hospital de la sindicatura luego de recibir disparos a quemarropa; minutos después fallece a causa de las heridas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/09/2026 22:52
04/09/2026 22:52

MAZATLÁN._ Un ataque armado registrado en una taquería de la Colonia López Portillo, en Villa Unión, dejó como saldo a un hombre herido que más tarde perdió la vida tras ser trasladado a un hospital de la sindicatura.

El reporte de disparos se emitió a las 20:50 horas de este viernes en la taquería ubicada en la esquina de la Calle Quintana Roo.

Al parecer, hombres armados llegaron hasta el lugar, se dirigieron hasta su víctima y le dispararon a quemarropa.

Paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión acudieron al sitio y, luego de valorar sus heridas, trasladaron a la víctima a un hospital, donde minutos después fue declarado sin vida a causa de las heridas que presentó por proyectiles de arma de fuego.

Las diligencias en el lugar del ataque quedaron a cargo de peritos de la Fiscalía General del Estado, que además dieron fe del deceso ocurrido en el nosocomio.

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