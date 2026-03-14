Muere hombre tras ser atropellado por tráiler en Costa Rica, Culiacán

Un hombre originario de Veracruz murió atropellado durante la noche de este sábado en las inmediaciones de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

La persona fue reconocida en el sitio como Víctor “N”, de aproximadamente 48 años de edad.

El accidente ocurrió sobre la carretera que conduce al poblado El Realito, justo antes de llegar al mismo.

Se informó que el vehículo involucrado se dio a la fuga, mientras que el cuerpo de Víctor quedó tendido sobre el asfalto.

Corporaciones de seguridad se movilizaron para asegurar el perímetro del cadáver y que luego agentes ministeriales realizaran las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.