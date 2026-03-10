Seguridad
Muere hombre tras ser herido con arma blanca durante riña en Villa Juárez, en Navolato

Autoridades refieren que la víctima fue atacada por otra persona con un objeto, dejándole lesiones severas en el cuerpo. Equipo de paramédicos lo trasladaron al hospital IMSS, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento
Un hombre falleció luego de resultar gravemente herido durante una riña registrada la mañana de este martes 10 de marzo en la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato.

De acuerdo con los reportes, la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, sostuvo una confrontación con otra persona, quien presuntamente lo atacó con un arma blanca, dejándolo con heridas de gravedad.

Tras la agresión, el hombre fue trasladado de emergencia al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Villa Juárez, donde recibió atención médica.

Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el responsable de la agresión.

Cabe señalar que no se han brindado más detalles sobre dónde se originó la riña y si el agresor ya fue detenido.

