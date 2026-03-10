$!Muere hombre tras ser herido con arma blanca durante riña en Villa Juárez, en Navolato

Un hombre falleció luego de resultar gravemente herido durante una riña registrada la mañana de este martes 10 de marzo en la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato.

De acuerdo con los reportes, la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, sostuvo una confrontación con otra persona, quien presuntamente lo atacó con un arma blanca, dejándolo con heridas de gravedad.