$!Muere hombre tras ser herido con arma blanca en El Portezuelo, Rosario

ROSARIO. _ Un hombre perdió la vida luego de ser atacado con arma blanca la noche del domingo en la comunidad de El Portezuelo, perteneciente al municipio de Rosario.

La víctima fue identificada como Esteban “C”, de 54 años de edad, quien tenía su domicilio en la misma localidad donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el reporte se recibió a las 22:18 horas del domingo 21 de junio a través del sistema C4, en el que se alertaba sobre un hombre lesionado por arma blanca en la comunidad ubicada a un costado de la carretera México 15, en la zona norte del municipio.

Al sitio acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.