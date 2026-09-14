Muere hombre tras sufrir ataque de abejas en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de 54 años falleció tras permanecer internado en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sindicatura de Costa Rica, luego de haber recibido múltiples picaduras de abejas en el municipio de Culiacán.

El hecho se registró durante la jornada del lunes 14 de septiembre, cuando la víctima, identificada como César, realizaba labores de limpieza en un terreno de la localidad y fue atacada por un enjambre de insectos.

Familiares del afectado acudieron al sitio para brindarle auxilio e ingresarlo de inmediato a la zona de urgencias del centro médico. Pese a las atenciones recibidas por el personal de salud, el adulto perdió la vida horas más tarde debido a las complicaciones generadas por las picaduras.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al nosocomio para realizar el levantamiento de actas y dar fe del deceso. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle los estudios correspondientes antes de entregarlo a sus allegados.