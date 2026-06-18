Muere hombre tras sufrir descarga eléctrica en Guasave

GUASAVE._ Un hombre perdió la vida este jueves 18 de junio en la comunidad de Callejones de Guasavito, perteneciente a la sindicatura de El Burrión, tras sufrir una fuerte descarga eléctrica.

La víctima fue identificado en el lugar, por su propia esposa, como Julián, de 35 años de edad.

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades, los hechos se registraron sobre la calle Genaro Soto, en su cruce con el callejón Pomposo Sandoval.

En ese punto, el cuerpo de la víctima fue localizado tendido bocarriba sobre una barda. Las primeras versiones y evidencias en el sitio indican que el hombre habría hecho contacto accidental con cableado eléctrico, lo que derivó en su muerte.

Tras recibir el llamado de emergencia, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se movilizaron al sitio con la intención de brindarle los primeros auxilios; sin embargo, al revisarlo, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable procedieron a acordonar la zona para preservar la escena y notificaron el deceso a las autoridades estatales.

Minutos más tarde, peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recabar la información necesaria y dar inicio a la carpeta de investigación que permita esclarecer la mecánica de los hechos.

Finalmente, el cuerpo fue retirado del lugar por personal de una casa funeraria de guardia, hacia donde fue trasladado para practicarle la necropsia de ley y, posteriormente, ser entregado a sus familiares.