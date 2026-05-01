Muere hombre y mujer resulta herida en accidente de motocicleta en Navolato

Un hombre perdió la vida y una mujer resultó herida tras un accidente en motocicleta registrado este viernes 1 de mayo en la sindicatura General Ángel Flores, conocida como La Palma, en Navolato.

El percance ocurrió alrededor de las 18:50 horas sobre la carretera que conduce a la comunidad de Santa Fe, cerca de una gasolinera, aún por causas no esclarecidas.

En el lugar fue identificado el conductor como Jaime, quien falleció a consecuencia del impacto, mientras que su acompañante, identificada como Lesli, resultó lesionada y recibió atención tras el incidente.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal para atender el reporte, y posteriormente arribó personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades no han precisado las causas del accidente, por lo que serán las investigaciones las que determinen cómo ocurrieron los hechos.