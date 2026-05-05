Muere instructor de natación tras sufrir infarto en Playa Norte, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un instructor de natación identificado como Eleazar, de 71 años de edad, falleció en un hospital luego de ser rescatado del mar tras sufrir un paro cardíaco en la zona de Playa Norte.

El reporte de una persona inconsciente en el agua se registró a las 07:14 horas, lo que movilizó a socorristas de Cruz Roja hacia el lugar.

De acuerdo con los primeros informes, el instructor realizaba su rutina de nado cuando quedó inconsciente entre las olas. Fueron otros instructores quienes lo detectaron flotando y lograron sacarlo a la orilla, donde iniciaron maniobras para expulsar el agua ingerida, así como reanimación cardiopulmonar (RCP).

Al sitio también acudieron elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes se sumaron a las labores de auxilio junto a paramédicos.

Tras ser estabilizado en el lugar, el hombre fue trasladado al Hospital de Cruz Roja; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento.