Muere interno del penal de Aguaruto tras ser herido con arma blanca durante riña

CULIACÁN._ Un interno del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, perdió la vida este miércoles tras ser agredido con arma blanca durante una riña registrada al interior del reclusorio.

El fallecido fue identificado como Jorge Alberto “N”, quien murió durante su traslado hacia un hospital de la ciudad.

El hecho fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a las 19:00 horas de este 22 de julio.

“Actualmente, la situación se encuentra controlada; sin embargo, lamentablemente, una persona privada de la libertad que resultó herida en la citada riña y que era trasladada para recibir atención médica, falleció a causa de una lesión con arma blanca”, señala el comunicado oficial.

Tras el deceso, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que se encargue de deslindar responsabilidades de la situación, mientras que autoridades trabajan en contactar a familiares del occiso.