Muere interno del penal de Culiacán por complicaciones de salud

CULIACÁN._ Una Persona Privada de la Libertad (PPL) del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, murió el miércoles 28 de octubre por complicaciones de salud, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

La dependencia estatal precisó que el dictamen médico estableció como causa del fallecimiento una insuficiencia respiratoria aguda.

De acuerdo con la SSPE, el interno recibía tratamiento médico desde 2025 en el área de salud del centro penitenciario, donde permanecía bajo atención del personal médico.