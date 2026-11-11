Muere interno del penal Goros II, en Ahome, por presunta broncoaspiración

AHOME. _ Un interno del Centro Penitenciario Goros II, ubicado en este municipio, perdió la vida la mañana de este miércoles 11 de noviembre al interior de su celda, presuntamente a causa de una broncoaspiración mientras ingería alimentos.

El fallecido fue identificado por las autoridades como Gabriel “P”, de 36 años de edad. Hasta el momento, no se ha precisado cuánto tiempo llevaba recluido en dicho penal ni el delito por el cual se encontraba privado de la libertad.

En un primer momento, se especuló que el deceso habría sido consecuencia de complicaciones por tuberculosis. De manera preliminar, se informó que el cadáver no presentaba huellas visibles de violencia.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSP) emitió una ficha informativa en la que precisó que el reporte médico atribuye la muerte a causas de salud.

La dependencia detalló que el interno se habría broncoaspirado mientras comía, como consecuencia de una infección en las vías respiratorias con sospecha de tuberculosis pulmonar.