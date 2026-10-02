$!Muere interno dentro de su celda en el penal de Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN._ Un interno del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, fue localizado sin vida la tarde de este viernes dentro de una celda.

El interno fue identificado como Abel Alexander, de 27 años, quien se encontraba privado de la libertad en el penal.

El hallazgo se registró alrededor de las 16:30 horas, cuando personal de custodia recibió el reporte sobre un interno que aparentemente se encontraba inconsciente al interior de uno de los módulos.