$!Muere interno dentro de su celda en el penal de Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN._ Un interno del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, fue localizado sin vida la tarde de este viernes dentro de una celda.
El interno fue identificado como Abel Alexander, de 27 años, quien se encontraba privado de la libertad en el penal.
El hallazgo se registró alrededor de las 16:30 horas, cuando personal de custodia recibió el reporte sobre un interno que aparentemente se encontraba inconsciente al interior de uno de los módulos.
Los custodios acudieron al lugar y confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó de manera preliminar que existe la posibilidad de que se trate de un suicidio; sin embargo, precisó que será la autoridad competente la encargada de determinar las circunstancias del fallecimiento.
Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al centro penitenciario para realizar las diligencias correspondientes, mientras peritos procesaron el sitio y recabaron los indicios necesarios.
El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de los estudios que permitan establecer oficialmente la causa de muerte.
La SSPE indicó que los familiares del interno serán notificados por personal de Trabajo Social de la Dirección del Centro Penitenciario.