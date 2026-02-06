Muere interno en el penal de Aguaruto, Culiacán, por causas naturales

CULIACÁN. _ Un hombre que se encontraba bajo privación de la libertad falleció durante las primeras horas de este jueves en el Penal de Aguaruto, en la capital sinaloense.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la muerte del interno ocurrió por causas presuntamente naturales tras presentar un cuadro de hipotensión e insuficiencia respiratoria, aunque las causas de origen exactas están por determinarse mediante los estudios correspondientes.

La víctima fue identificada como Fabián Alonso “N”. El hecho se registró minutos antes de las 04:00 horas en el área de enfermería del penal, a donde el interno había sido trasladado para recibir atención médica.

Tras la confirmación del fallecimiento, la Dirección del centro penitenciario notificó a la Fiscalía General del Estado, instancia que inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del deceso. Por su parte, las autoridades penitenciarias indicaron que mantienen contacto con los familiares para facilitar los trámites legales conducentes.