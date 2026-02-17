Muere Javier Guadalupe tras tiroteo en Villa Juárez, Navolato

Un hombre identificado como Javier Guadalupe “N” murió por disparos de arma de fuego tras un tiroteo registrado este martes en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.

El occiso, de 33 años y oficio jornalero, fue reportado sin vida en un centro de salud de la comunidad durante la tarde de este martes.

Según reportes de pobladores, los hechos se concentraron en Campo Santa Natalia, de la localidad señalada, alrededor de las 18:00 horas de este martes 17 de febrero.

El punto específico del acontecimiento habría sido entre las calles Santa Alicia y Rosales.

Tras su ingreso al hospital, Javier Guadalupe permaneció en atención de urgencias, sin embargo, falleció unos minutos después.

Agentes ministeriales y del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado se movilizaron hacia la sindicatura registrar el homicidio y comenzar las investigaciones.