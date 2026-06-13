$!Muere jornalero mientras trabajaba bajo el sol en campos agrícolas del Valle de El Carrizo

EL CARRIZO, Ahome._ Un jornalero perdió la vida de manera repentina mientras trabajaba en un campo agrícola bajo los fuertes rayos del sol durante la tarde de este sábado 13 de junio.
El incidente se registró en una parcela agrícola ubicada en el cruce de la Calle 8 y la Calle 600, en pleno corazón del Valle de El Carrizo, una zona conocida por su actividad agrícola y sus altas temperaturas.
De acuerdo con los testimonios en el lugar, la víctima, de quien hasta el momento solo se ha confirmado que era habitante de la comunidad de Bacorehuis, se encontraba realizando un esfuerzo físico considerable.
El hombre estaba colocando unos puntales de madera y tensando alambre de púas para delimitar un terreno.
Sus compañeros de cuadrilla relataron que, de un momento a otro, el jornalero comenzó a manifestar que se sentía mal, con mareos y debilidad. Segundos después, se desvaneció pesadamente sobre la tierra del surco.
Desesperados, los otros trabajadores intentaron auxiliarlo, lo movieron a un espacio con un poco de sombra y trataron de reanimarlo dándole agua, al tiempo que solicitaban ayuda urgente a los números de emergencia 911. Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, adscritos a la base del ejido Chávez Talamantes.
Sin embargo, a su llegada y al aplicar los protocolos de primeros auxilios, los socorristas confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron su cuerpo con una sábana y el área fue delimitada.
Los primeros reportes indican que la causa probable del deceso fue un infarto agudo al miocardio, desencadenado presuntamente por un severo “golpe de calor”.
Las temperaturas extremas y la alta sensación térmica que han imperado durante los últimos días en el norte de Sinaloa representan un riesgo mortal para quienes realizan extenuantes labores a la intemperie.
Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome acudieron para resguardar la zona, a la espera del personal de la Dirección General de Investigación Pericial de la Vicefiscalía Regional Zona Norte.
Tras concluir el trabajo de campo y recabar la información del suceso, se ordenó el levantamiento del cuerpo.
Los restos fueron trasladados a una funeraria de guardia en la sindicatura de El Carrizo, donde el médico legista le practicará la necropsia de ley para dictaminar clínicamente la causa exacta de la muerte, para posteriormente el cuerpo será entregado a sus familiares para darle sepultura.