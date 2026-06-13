$!Muere jornalero mientras trabajaba bajo el sol en campos agrícolas del Valle de El Carrizo

EL CARRIZO, Ahome._ Un jornalero perdió la vida de manera repentina mientras trabajaba en un campo agrícola bajo los fuertes rayos del sol durante la tarde de este sábado 13 de junio.

El incidente se registró en una parcela agrícola ubicada en el cruce de la Calle 8 y la Calle 600, en pleno corazón del Valle de El Carrizo, una zona conocida por su actividad agrícola y sus altas temperaturas.

De acuerdo con los testimonios en el lugar, la víctima, de quien hasta el momento solo se ha confirmado que era habitante de la comunidad de Bacorehuis, se encontraba realizando un esfuerzo físico considerable.

El hombre estaba colocando unos puntales de madera y tensando alambre de púas para delimitar un terreno.

Sus compañeros de cuadrilla relataron que, de un momento a otro, el jornalero comenzó a manifestar que se sentía mal, con mareos y debilidad. Segundos después, se desvaneció pesadamente sobre la tierra del surco.